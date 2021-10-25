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Общество

В Башкортостане в 57% случаев пневмония у пациентов вызвана коронавирусом

25 октября на совещании в правительстве республики Роспотребнадзор отчитался об эпидемиологической ситуации в регионе.

Согласно отчету, недельный прирост пациентов с внебольничной пневмонией по сравнению с прошлой неделей сократился на 12,4%.

В 57,1% случаев болезнь вызвана коронавирусной инфекцией. 36,6% приходится на бактериальные патогены, в остальных случаях – стафилококк и другие инфекции.

За последние сутки прирост пациентов с пневмонией составил 203 человека, 199 выписано. Для сравнения, 19 и 20 октября было зарегистрировано 283 и 371 случаев соответственно.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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