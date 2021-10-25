В Башкортостане в 57% случаев пневмония у пациентов вызвана коронавирусом

Согласно отчету, недельный прирост пациентов с внебольничной пневмонией по сравнению с прошлой неделей сократился на 12,4%.

В 57,1% случаев болезнь вызвана коронавирусной инфекцией. 36,6% приходится на бактериальные патогены, в остальных случаях – стафилококк и другие инфекции.

За последние сутки прирост пациентов с пневмонией составил 203 человека, 199 выписано. Для сравнения, 19 и 20 октября было зарегистрировано 283 и 371 случаев соответственно.