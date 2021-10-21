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Общество

В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии в Башкортостане на 21 октября 2021 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 670 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Для сравнения, в конце августа суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом. В ноябре 2020 регистрировалось порядка 100 новых больных Covid-19 ежедневно.

Также зафиксировано 36 случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. До 24 августа стабильно фиксировалось 11-12 случаев ежедневно. Всего умерших – 2268 человек.

223 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония». С начала недели (18 октября) таковых зарегистрировано 1078 человек.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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