В Башкортостане зафиксирован рекордный суточный прирост больных Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 670 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Для сравнения, в конце августа суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом. В ноябре 2020 регистрировалось порядка 100 новых больных Covid-19 ежедневно.

Также зафиксировано 36 случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. До 24 августа стабильно фиксировалось 11-12 случаев ежедневно. Всего умерших – 2268 человек.

223 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония». С начала недели (18 октября) таковых зарегистрировано 1078 человек.