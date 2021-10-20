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В Минздраве Башкортостана рассказали о том, каким препаратом лучше ревакцинироваться от Covid-19

В ходе очередного брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в Минздраве ответили на вопрос о том, действительно ли ревакцинироваться можно только одним препаратом.

«Согласно временным методическим рекомендациям, ревакцинация возможна любыми из четырех зарегистрированных в России вакцин против Covid-19. Препарат для ревакцинации назначает ваш лечащий врач.

"Спутник Лайт" используется для пациентов, которые имеют ослабленный иммунитет, и для быстрой защиты пациентов старшей возрастной группы. Но полноценная защита достигается двухкомпонентной вакциной», – сообщили в Минздраве.

На данный момент считается, что эффективность вакцины «Спутник Лайт» составляет порядка 79,4%, однако исследования, проведенные в октябре 2021 года, показали, что при использовании в качестве бустера в комбинации с другой вакциной «Спутник Лайт» показывает эффективность до 83% против заражения штаммом «Дельта» и дает более 94% защиту от тяжелого течения болезни.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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