Минздрав Башкортостана: вакцина снижает риск заболевания Covid-19, а не гарантирует стопроцентную защиту

«Важно понимать, что прививка снижает риск заболевания Covid-19, а не гарантирует стопроцентную защиту. Основная задача вакцинации от Covid-19 – "натренировать" иммунитет так, чтобы при встрече с вирусом организм уже знал, как с ним бороться.

Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки, а значит, в этот период вакцинированный наиболее уязвим. Но и после этого срока не стоит пренебрегать средствами защиты.

В случае заражения вакцинированный переболеет в легкой форме, без развития осложнений, а иногда и вовсе бессимптомно.

А теперь вернемся вопросу, зачем привитым носить маски. В первую очередь, потому что риск заболеть, пусть и в легкой форме, но остается. Вторая причина – вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей.

Третья причина – административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне зависимости от факта перенесенного заболевания или вакцинации – это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны.

Важно: за отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф», – говорится в объявлении Минздрава.