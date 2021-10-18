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Минздрав Башкортостана: вакцина снижает риск заболевания Covid-19, а не гарантирует стопроцентную защиту

В республиканском Минздраве объяснили, каковы цели вакцинации населения от Covid-19 и зачем привитым носить маски в общественных местах.

«Важно понимать, что прививка снижает риск заболевания Covid-19, а не гарантирует стопроцентную защиту. Основная задача вакцинации от Covid-19 – "натренировать" иммунитет так, чтобы при встрече с вирусом организм уже знал, как с ним бороться.

Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки, а значит, в этот период вакцинированный наиболее уязвим. Но и после этого срока не стоит пренебрегать средствами защиты.

В случае заражения вакцинированный переболеет в легкой форме, без развития осложнений, а иногда и вовсе бессимптомно.

А теперь вернемся вопросу, зачем привитым носить маски. В первую очередь, потому что риск заболеть, пусть и в легкой форме, но остается. Вторая причина – вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей.

Третья причина – административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне зависимости от факта перенесенного заболевания или вакцинации – это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны.

Важно: за отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф», – говорится в объявлении Минздрава.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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