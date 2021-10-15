В Уфе волонтеры помогают пожилым на самоизоляции

С 13 октября в республике введена обязательная самоизоляция для людей в возрастной категории 65+, не прошедших вакцинацию, а также для людей, имеющих тяжелые хронические заболевания.
В Уфе волонтеры помогают самоизолировавшимся в доставке продуктов и медикаментов, организации выездной вакцинации.
Заявку можно оставить по телефону: 8-800-201-89-03.
Ассоциации волонтеров Уфы требуются добровольцы, особенно с личным авто. Эти заявки можно оставлять по телефону: 8 (347) 279-06-56 либо заполнив форму.
Ранее республиканские врачи, в том числе представители инфекционных центров, обратились к Радию Хабирову с открытым письмом, в котором отметили, что на самоизоляцию нужно отправить людей в возрастной категории 65+, так как это наиболее уязвимая для болезни категория.
«Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться», – говорится в письме.
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