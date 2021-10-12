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Общество

Как изменятся пенсионные выплаты в Башкортостане в 2022 году?

На первое января запланирована ближайшая индексация пенсионных выплат. На сколько вырастет пенсия в республике в следующем году?

Изменения, которые ожидают пенсионеров в 2022 году:

– с первого января проиндексируют страховые пенсии на 5,9%;

– с первого февраля ежемесячные выплаты проиндексируют на 5,8%;

– с первого апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,7%.

Прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране увеличится на 255 рублей.

При этом прогнозируемый Центробанком уровень инфляции на 2021 год составляет 5,7-6,2%. В последующие годы ее темпы будут снижаться.

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