Как изменятся пенсионные выплаты в Башкортостане в 2022 году?

На первое января запланирована ближайшая индексация пенсионных выплат. На сколько вырастет пенсия в республике в следующем году?
Изменения, которые ожидают пенсионеров в 2022 году:
– с первого января проиндексируют страховые пенсии на 5,9%;
– с первого февраля ежемесячные выплаты проиндексируют на 5,8%;
– с первого апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,7%.
Прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране увеличится на 255 рублей.
При этом прогнозируемый Центробанком уровень инфляции на 2021 год составляет 5,7-6,2%. В последующие годы ее темпы будут снижаться.
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