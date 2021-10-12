В Башкортостан прибыл президент Татарстана

В ходе рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый производственно-учебный центр «Ростеха», открывшийся в этом году на базе УМПО.

Далее делегация отправится в Кумертау, чтобы изучить особенности производства вертолетов и принять участие в заседании совета директоров АО «Вертолеты России».

«А сегодня с Рустамом Нургалиевичем мы обсуждаем возможность интеграции промышленных предприятий Татарстана и Башкортостана. В Татарстане есть потребность в том, что мы производим в Башкортостане. Мы тоже заинтересованы в продукции наших соседей. Территориально, структурно и исторически наши регионы рядом. Важно уважительное, взаимовыгодное партнерство наших республик поддерживать и дальше», – написал в соцсетях Радий Хабиров.