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В Башкортостан прибыл президент Татарстана

12 октября официальная делегация из Татарстана прилетела в Башкортостан для обсуждения взаимодействия предприятий обеих республик.

instagram.com/khabirovradii

В ходе рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый производственно-учебный центр «Ростеха», открывшийся в этом году на базе УМПО.

Далее делегация отправится в Кумертау, чтобы изучить особенности производства вертолетов и принять участие в заседании совета директоров АО «Вертолеты России».

«А сегодня с Рустамом Нургалиевичем мы обсуждаем возможность интеграции промышленных предприятий Татарстана и Башкортостана. В Татарстане есть потребность в том, что мы производим в Башкортостане. Мы тоже заинтересованы в продукции наших соседей. Территориально, структурно и исторически наши регионы рядом. Важно уважительное, взаимовыгодное партнерство наших республик поддерживать и дальше», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

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