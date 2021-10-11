В Башкортостане за неделю от Covid-19 умерло более 200 человек

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 11 октября 2021 года.
10 октября оперативный штаб сообщал о 33 погибших от Covid-19, что было новым антирекордом с начала пандемии.
11 октября антирекорд опять обновился – 35 погибших за сутки, всего за последние семь дней из-за последствий болезни умерло 208 человек.
Суточный прирост новых пациентов 10 октября составил 619 человек, 11 октября – 610 человек.
Как менялась статистика за последние дни
9 октября
Covid-19 – 627;
смертей – 23;
пневмония – 254.
8 октября:
Covid-19 – 615;
смертей – 32;
пневмония – 239.
7 октября:
Covid-19 – 576;
смертей – 30;
пневмония – 167.
6 октября:
Covid-19 – 536;
смертей – 28;
пневмония – 177.
5 октября:
Covid-19 – 497;
смертей – 27;
пневмония – 204.
4 октября:
Covid-19 – 488;
смертей – 22;
пневмония – 163;
3 октября:
Covid-19 – 482;
смертей – 23;
пневмония – 159.
2 октября:
Covid-19 – 496;
смертей – 23;
пневмония – 141.
1 октября:
Covid-19 – 452;
смертей – 22;
пневмония – 197.
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