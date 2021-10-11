В Башкортостане за неделю от Covid-19 умерло более 200 человек

10 октября оперативный штаб сообщал о 33 погибших от Covid-19, что было новым антирекордом с начала пандемии.

11 октября антирекорд опять обновился – 35 погибших за сутки, всего за последние семь дней из-за последствий болезни умерло 208 человек.

Суточный прирост новых пациентов 10 октября составил 619 человек, 11 октября – 610 человек.

Как менялась статистика за последние дни

9 октября

Covid-19 – 627;

смертей – 23;

пневмония – 254.

8 октября:

Covid-19 – 615;

смертей – 32;

пневмония – 239.

7 октября:

Covid-19 – 576;

смертей – 30;

пневмония – 167.

6 октября:

Covid-19 – 536;

смертей – 28;

пневмония – 177.

5 октября:

Covid-19 – 497;

смертей – 27;

пневмония – 204.

4 октября:

Covid-19 – 488;

смертей – 22;

пневмония – 163;

3 октября:

Covid-19 – 482;

смертей – 23;

пневмония – 159.

2 октября:

Covid-19 – 496;

смертей – 23;

пневмония – 141.

1 октября:

Covid-19 – 452;

смертей – 22;

пневмония – 197.