В Башкортостане снова резкий скачок в суточном приросте заболевших Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии. Кроме того, зарегистрировано 23 случая смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

1034 человек лечатся в стационарах, больше половины из них – в возрастной категории 60+. В тяжелом состоянии находятся 55 больных, 24 подключены к ИВЛ. 254 пациентам поставили диагноз «внебольничная пневмония».

Как менялась статистика за последние дни

8 октября:

Covid-19 – 615;

смертей – 32;

пневмония – 239.

7 октября:

Covid-19 – 576;

смертей – 30;

пневмония – 167.

6 октября:

Covid-19 – 536;

смертей – 28;

пневмония – 177.

5 октября:

Covid-19 – 497;

смертей – 27;

пневмония – 204.

4 октября:

Covid-19 – 488;

смертей – 22;

пневмония – 163;

3 октября:

Covid-19 – 482;

смертей – 23;

пневмония – 159.

2 октября:

Covid-19 – 496;

смертей – 23;

пневмония – 141.

1 октября:

Covid-19 – 452;

смертей – 22;

пневмония – 197.