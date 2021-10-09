В Башкортостане снова резкий скачок в суточном приросте заболевших Covid-19

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на девятое октября 2021 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии. Кроме того, зарегистрировано 23 случая смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
1034 человек лечатся в стационарах, больше половины из них – в возрастной категории 60+. В тяжелом состоянии находятся 55 больных, 24 подключены к ИВЛ. 254 пациентам поставили диагноз «внебольничная пневмония».
Как менялась статистика за последние дни
8 октября:
Covid-19 – 615;
смертей – 32;
пневмония – 239.
7 октября:
Covid-19 – 576;
смертей – 30;
пневмония – 167.
6 октября:
Covid-19 – 536;
смертей – 28;
пневмония – 177.
5 октября:
Covid-19 – 497;
смертей – 27;
пневмония – 204.
4 октября:
Covid-19 – 488;
смертей – 22;
пневмония – 163;
3 октября:
Covid-19 – 482;
смертей – 23;
пневмония – 159.
2 октября:
Covid-19 – 496;
смертей – 23;
пневмония – 141.
1 октября:
Covid-19 – 452;
смертей – 22;
пневмония – 197.
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