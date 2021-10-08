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Радия Хабирова просят вернуть обязательную самоизоляцию

Главные врачи больниц республики составили открытое письмо к Радию Хабирову, призывая ввести обязательную самоизоляцию для пожилых людей.

Врачи, в том числе представители инфекционных центров, считают, что на самоизоляцию нужно отправить людей в возрастной категории 65+, так как это наиболее уязвимая для болезни категория.

«Мы убеждены, что пожилых людей 65+ и людей с хроническими заболеваниями необходимо обязать уйти на самоизоляцию. Давайте примем все возможные меры, чтобы пройти очередную волну пандемии с наименьшим количеством жертв. В одиночку мы, врачи, можем не справиться», – говорится в письме.

Вопрос обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба по коронавирусу.

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