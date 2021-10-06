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Жители Башкортостана подали в суд на Радия Хабирова

Коллективный иск жителей Башкортостана против главы республики Радия Хабирова рассмотрит на очередном заседании Верховный суд.

instagram.com/khabirovradii

Иск еще в августе был подан от имени девяти жителей республики: они пытаются оспорить некоторые изменения в указе о режиме повышенной готовности.

Истцы требуют отозвать поправки в указ, запрещающие посещение мероприятий и заведений без справки о вакцинации, основываясь на том, что глава республики якобы не обладает полномочиями для установления таких ограничений.

Ответчиком выступает не только Радий Хабиров, но и его администрация. Предварительное заседание суда состоится уже седьмого октября.

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