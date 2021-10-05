В Башкортостане снова побиты антирекорды по количеству заболевших и умерших от Covid-19 за сутки

Пятого октября суточный прирост больных коронавирусом составил 497 человек – это рекорд с начала пандемии.

Обновил антирекорд и показатель суточной смертности из-за осложнений, вызванных Covid-19: 27 человек. Всего с начала прошлого года болезнь по официальным данным унесла жизни 1732 человек в республике.

Первую прививку от Covid-19 сделали более 1,3 млн. жителей республики, полностью завершили вакцинацию почти 1,2 млн. человек. Свободно 4,9% инфекционного коечного фонда.