В октябре у жителей Башкортостана будут длинные выходные

11 октября в Башкортостане празднуется День республики. В он году он приходится на понедельник, поэтому выходными будут девятое, 10 и 11 октября.

Продолжительность работы в пятницу, восьмого октября не сокращается. Это единственный внеплановый выходной в производственном календаре республики на октябрь.

В ноябре длинными выходными будут дни с четвертого по седьмое число включительно (День народного единства).