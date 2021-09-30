18+
  • Город
  • Общество
Общество

В октябре у жителей Башкортостана будут длинные выходные

Минтруд напоминает о внеплановом выходном дне в октябре 2021 года. Он не включается в число календарных дней отпуска.

11 октября в Башкортостане празднуется День республики. В он году он приходится на понедельник, поэтому выходными будут девятое, 10 и 11 октября.

Продолжительность работы в пятницу, восьмого октября не сокращается. Это единственный внеплановый выходной в производственном календаре республики на октябрь.

В ноябре длинными выходными будут дни с четвертого по седьмое число включительно (День народного единства).

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: