В октябре у жителей Башкортостана будут длинные выходные

Минтруд напоминает о внеплановом выходном дне в октябре 2021 года. Он не включается в число календарных дней отпуска.
11 октября в Башкортостане празднуется День республики. В он году он приходится на понедельник, поэтому выходными будут девятое, 10 и 11 октября.
Продолжительность работы в пятницу, восьмого октября не сокращается. Это единственный внеплановый выходной в производственном календаре республики на октябрь.
В ноябре длинными выходными будут дни с четвертого по седьмое число включительно (День народного единства).
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