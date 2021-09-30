В Башкортостане выплаты семьям с детьми школьного возраста могут стать регулярными

Счетная палата предложила сделать пособия регулярными и выплачивать по 20 тыс. рублей, но из средств материнского капитала.

Если меру утвердят, то деньги будут переводить каждый год до первого сентября.

По состоянию на начало 2021 года сбор мальчика в школу обходился родителям в среднем в 19 тыс. рублей, девочки – в 24 тыс. рублей.

Таким образом, сумма затрат на сбор двоих детей выше средней фактической месячной зарплаты взрослого человека в большинстве регионов страны.