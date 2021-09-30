В Башкортостане выплаты семьям с детьми школьного возраста могут стать регулярными

В 2021 году правительство решило выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников в преддверии начала учебного года.
Счетная палата предложила сделать пособия регулярными и выплачивать по 20 тыс. рублей, но из средств материнского капитала.
Если меру утвердят, то деньги будут переводить каждый год до первого сентября.
По состоянию на начало 2021 года сбор мальчика в школу обходился родителям в среднем в 19 тыс. рублей, девочки – в 24 тыс. рублей.
Таким образом, сумма затрат на сбор двоих детей выше средней фактической месячной зарплаты взрослого человека в большинстве регионов страны.
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