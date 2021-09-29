Власти надеются добиться роста населения Башкортостана к 2024 году

Власти надеются остановить этот процесс: на портале правовой информации опубликовано соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова.

Правительство составило «дорожную карту» по увеличению численности населения Башкортостана: по ней естественная убыль прекратится к 2023 году, а в 2024 году перейдет к росту за счет снижения миграции, увеличения продолжительности жизни, повышения рождаемости и уменьшения смертности.

Никакие конкретные способы достижения этих показателей в распоряжении не приводятся. В начале 2021 года Росстат писал о том, что смертность в республике весной была была на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.