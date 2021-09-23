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Общество

Сергей Греков прошел ревакцинацию от Covid-19

Глава администрации Уфы Сергей Греков призвал жителей города не откладывать вакцинацию.

instagram.com/grekov_ufa

«Уважаемые уфимцы. Как вы знаете, эпидемиологическая ситуация во всем мире сложная. Коронавирус не дремлет. Заболевших Covid-19 немало и в Уфе.

Если вы еще не вакцинировались – сделайте это! Поверьте, это реальная защита вашего здоровья, вашей жизни. Это касается и ваших семей. Накануне я побывал в Республиканской клинической больнице №2, где прошел ревакцинацию. Привился "Спутник Лайт". Это хорошая отечественная вакцина, которой я доверяю. Вакцинируйтесь! Не откладывайте на потом! Здоровья всем! Берегите себя и своих близких!» – написал Сергей Греков в соцсетях.

Ранее о прохождении ревакцинации сообщил в соцсетях и Радий Хабиров. Для него это была уже четвертая процедура, и он тоже прививался препаратом «Спутник Лайт».

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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