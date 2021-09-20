В Башкортостане могут вернуть коронавирусные ограничения

Об этом 20 сентября на совещании в правительстве республики рассказала глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

По ее словам, Роспотребнадзор прогнозирует начало четвертой волны коронавируса в связи с возвращением людей из отпусков на рабочие места и детей в школы и детсады.

На сегодняшний день чаще всего болеют дети до 14 лет и люди старше 65 лет, процент заболевших «внушительный».

В ближайшее время состоится оперативный штаб по коронавирусу, на котором рассмотрят варианты введения дополнительных ограничений и мер.

В последние дни в республике ежесуточно фиксируется 300-320 новых случаев заболевания Covid-19, это рекорд с начала пандемии, из-за осложнений по официальным данным умирает по 13-17 человек ежедневно.