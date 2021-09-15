В Башкортостане врачам будут доплачивать за каждого привитого от Covid-19

На сайте Минздрава Башкортостана появилось распоряжение о предоставлении новых стимулирующих выплат медикам.
В постановлении указано, что за каждого привитого от коронавирусной инфекции врачу будут доплачивать 200 рублей в период с 27 августа по 31 декабря.
Из этой суммы: 40 рублей выплачивается за получение согласия пациента, 80 за осмотр перед вакцинацией, 40 за первую прививку и 40 за вторую, то есть эти деньги будут распределены между несколькими врачами.
При этом премии обозначены как «выплаты за дополнительную нагрузку».
Деньги будут выделяться как из федерального, так и из регионального бюджетов.
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