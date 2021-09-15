В Башкортостане врачам будут доплачивать за каждого привитого от Covid-19

В постановлении указано, что за каждого привитого от коронавирусной инфекции врачу будут доплачивать 200 рублей в период с 27 августа по 31 декабря.

Из этой суммы: 40 рублей выплачивается за получение согласия пациента, 80 за осмотр перед вакцинацией, 40 за первую прививку и 40 за вторую, то есть эти деньги будут распределены между несколькими врачами.

При этом премии обозначены как «выплаты за дополнительную нагрузку».

Деньги будут выделяться как из федерального, так и из регионального бюджетов.