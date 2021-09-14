В Башкортостане изменятся правила начисления некоторых социальных выплат

С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих мам будут назначаться автоматически, заявления и какие-либо сведения работодателю подавать не придется.

Это связано с тем, что со следующего года изменится весь порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования: с первого января закрепляется обязательное формирование электронного листка нетрудоспособности.

Назначать и выплачивать пособия будет Фонд социального страхования, работодатели будут отчитываться о размере заработной платы и уходе в отпуск по беременности и родам, а сведения о факте рождения ребенка будут поступать из информационной системы ЗАГСа.