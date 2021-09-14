В Башкортостане изменятся правила начисления некоторых социальных выплат

Минтруд напоминает о скором изменении в правилах взаимодействия между ФСС и работодателями.
С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих мам будут назначаться автоматически, заявления и какие-либо сведения работодателю подавать не придется.
Это связано с тем, что со следующего года изменится весь порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования: с первого января закрепляется обязательное формирование электронного листка нетрудоспособности.
Назначать и выплачивать пособия будет Фонд социального страхования, работодатели будут отчитываться о размере заработной платы и уходе в отпуск по беременности и родам, а сведения о факте рождения ребенка будут поступать из информационной системы ЗАГСа.
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