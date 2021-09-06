Уфимскую пенсионерку обвиняют в спонсировании экстремизма

В 2018-2019 годах Бикбаева перевела в общей сложности более шести тысяч рублей матери политика Айрата Дильмухаметова, который ныне отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима по нескольким экстремистским статьям.

Среди них – финансирование и призывы к экстремистской деятельности и пропаганда терроризма. Правозащитная организация «Мемориал» считает Дильмухаметова политическим заключенным.

За эти переводы прокуратура потребовала приговорить Бикбаеву к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, так как она была подписана в соцсетях на группу Дильмухаметова «Четвертая башкирская республика» и разделяла его взгляды. Сама Бикбаева утверждает, что ей просто было жалко маму осужденного.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Защита планирует обжаловать решение, прокуратуру оно удовлетворило.