Осенью в Башкортостане ситуация с коронавирусом будет хуже, чем в 2020 году

Такой прогноз дал изданию «РБК» аналитик Александр Драган.

«Сегодня в республике занято даже больше коек, чем в середине ноября 2020 года – тогда из 5800 коек было занято 3800, а сейчас в больницах с Covid и пневмонией лежит около 4000 человек. Это ненамного меньше, чем на пике второй волны в декабре, когда было занято 4800 коек. И это в несколько раз больше, чем ровно год назад, в начале сентября 2020 года

Дети возвращаются в школы, студенты – в вузы, работники – в офисы, и это приведет к тому, что вскоре вспыхнут новые кластеры и возникнут новые цепочки заражений. Меняется также и поведение: с похолоданием и дождями люди больше проводят времени в помещениях. Все это подольет масла в третью волну, которая должна начать затухать.

Поэтому мой прогноз неутешителен: в сентябре в Башкирии возможен небольшой спад, однако к октябрю он уже сменится новым ростом, причем с куда более высокой базы, чем год назад. И третья волна, так и не закончившись, перейдет в четвертую. И это будет стоить республике тысяч жизней», – цитирует издание Драгана.

При этом надеяться на вакцинацию, по его словам, не стоит, так как в республике привито менее 30% населения.