Какие законы вступают в силу в Башкортостане в сентябре

1 сентября

Больничные по уходу за ребенком

Родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка и независимо от стажа.

Сумма не будет зависеть от того, лечат ребенка в больнице или на дому. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.

«Гаражная амнистия»

До первого сентября 2026 года можно будет бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся капитальные гаражи, построенные до 30 сентября 2004 года.

Азартные игры

В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он займется регулированием деятельности букмекеров в интернете и будет направлять удержанные с них отчисления общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Новая функция портала «Госуслуги»

Теперь через портал госуслуг можно будет оспорить штраф за нарушение ПДД.

Онлайн-продажа лекарств

Теперь несетевые аптечные организации смогут продавать лекарства через интернет, в том числе на маркетплейсах.

Лесные питомники

Правила создания и эксплуатации лесных питомников будут приведены к единому стандарту.

Разносторонние студенты

Теперь у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.

Предзащита диссертаций для аспирантов снова станет обязательной.

10 сентября

Финансовые организации обяжут отчитываться перед потребителями по всем операциям и сообщать о рисках при заключении договоров с ними.

26 сентября

Инвалиды смогут получать электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации.

27 сентября

Работодатели, которые платят должнику зарплату, будут обязаны удерживать с него деньги по исполнительному производству и в трехдневный срок переводить их на счет судебных приставов.