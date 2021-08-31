Какие законы вступают в силу в Башкортостане в сентябре

В сентябре 2021 года начнут действовать несколько законов, в том числе касающихся семей с детьми, студентов, автовладельцев и должников.
1 сентября
Больничные по уходу за ребенком
Родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка и независимо от стажа.
Сумма не будет зависеть от того, лечат ребенка в больнице или на дому. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.
«Гаражная амнистия»
До первого сентября 2026 года можно будет бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся капитальные гаражи, построенные до 30 сентября 2004 года.
Азартные игры
В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он займется регулированием деятельности букмекеров в интернете и будет направлять удержанные с них отчисления общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.
Новая функция портала «Госуслуги»
Теперь через портал госуслуг можно будет оспорить штраф за нарушение ПДД.
Онлайн-продажа лекарств
Теперь несетевые аптечные организации смогут продавать лекарства через интернет, в том числе на маркетплейсах.
Лесные питомники
Правила создания и эксплуатации лесных питомников будут приведены к единому стандарту.
Разносторонние студенты
Теперь у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.
Предзащита диссертаций для аспирантов снова станет обязательной.
10 сентября
Финансовые организации обяжут отчитываться перед потребителями по всем операциям и сообщать о рисках при заключении договоров с ними.
26 сентября
Инвалиды смогут получать электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации.
27 сентября
Работодатели, которые платят должнику зарплату, будут обязаны удерживать с него деньги по исполнительному производству и в трехдневный срок переводить их на счет судебных приставов.
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