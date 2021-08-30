В Башкортостане некоторые дети начнут учебный год на дистанционке

По словам главы Минобра Айбулата Хажина, совместно с Минздравом был создан перечень заболеваний, при наличии которых не только детям, но и педагогам рекомендуют переходить на дистанционное обучение или удаленную работу.

В таком режиме они будут учиться/работать первые две-три недели, пока не станет ясна эпидемиологическая ситуация в новом учебном году. Для этого их обеспечат необходимыми гаджетами.

Айбулат Хажин подчеркнул, что это лишь рекомендации, окончательное решение о переводе на дистанционное обучение принимают родители, подавая заявление на имя директора школы.