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Среди участников финала Wordskills Russia выявили несколько больных коронавирусом

30 августа на совещании в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о работе ведомства при организации финала Wordskills Russia.

  • worldskills.ru

«При аккредитации участников было выявлено три положительных теста на Covid-19, к участию в чемпионате эти люди не были допущены», – сообщила Казак.

Также, по ее словам, уже во время чемпионата «были случаи обращения людей и в девяти исследованных пробах были обнаружены возбудители инфекционных заболеваний, все противоэпидемические мероприятия были выполнены в полном объеме, вспышка не допущена».

Нацфинал чемпионата Wordskills Russia завершился в Уфе 29 августа 2021 года. Более 1700 конкурсантов продемонстрировали свои навыки в 105 профессиональных компетенциях.

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