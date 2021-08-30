Среди участников финала Wordskills Russia выявили несколько больных коронавирусом

«При аккредитации участников было выявлено три положительных теста на Covid-19, к участию в чемпионате эти люди не были допущены», – сообщила Казак.

Также, по ее словам, уже во время чемпионата «были случаи обращения людей и в девяти исследованных пробах были обнаружены возбудители инфекционных заболеваний, все противоэпидемические мероприятия были выполнены в полном объеме, вспышка не допущена».

Нацфинал чемпионата Wordskills Russia завершился в Уфе 29 августа 2021 года. Более 1700 конкурсантов продемонстрировали свои навыки в 105 профессиональных компетенциях.