Как и когда пенсионеры Башкортостана получат выплаты в 10 тыс. рублей?

24 августа президент официально подписал указ о произведении выплаты пенсионерам – он опубликован на сайте Кремля.

В документе указано, что деньги начнут переводить в сентябре. Можно предположить, что случится это не раньше окончания выборов в Госдуму (19 сентября).

Выплата будет осуществляться ПФР в беззаявительном порядке, то есть никаких документов подавать не нужно будет.

На пособие выделят из федерального бюджета порядка 500 млрд рублей, так как в стране проживает более 43 млн людей пенсионеров.