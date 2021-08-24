Как и когда пенсионеры Башкортостана получат выплаты в 10 тыс. рублей?

22 августа Владимир Путин предложил выплатить каждому пенсионеру по 10 тыс. рублей и по 15 тыс. рублей военнослужащим. Эту идею одобрили в Совфеде.
24 августа президент официально подписал указ о произведении выплаты пенсионерам – он опубликован на сайте Кремля.
В документе указано, что деньги начнут переводить в сентябре. Можно предположить, что случится это не раньше окончания выборов в Госдуму (19 сентября).
Выплата будет осуществляться ПФР в беззаявительном порядке, то есть никаких документов подавать не нужно будет.
На пособие выделят из федерального бюджета порядка 500 млрд рублей, так как в стране проживает более 43 млн людей пенсионеров.
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