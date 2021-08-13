В Башкортостане утверждена новая социальная выплата

Согласно указу, в августе-сентябре 2021 года выплату в размере одной тысячи рублей получат граждане России, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по третье сентября 1945 года и постоянно проживающие в республике.

Госсобрание Башкортостана утвердило закон о «детях войны» весной текущего года: к ним относят людей, которым на момент окончания Великой Отечественной войны еще не исполнилось 18 лет.

Под эту категорию в регионе попадает более 189 тыс. человек – им начали выдавать удостоверения, позволяющие получать путевки в санаториях и без очереди пользоваться медицинскими услугами.