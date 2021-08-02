Более 50 человек скончались за неделю из-за Covid-19 в Башкортостане

В минувшие выходные в республике был зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
31 июля от Covid-19 умерли девять человек и столько же второго августа. За семь дней с 27 июля коронавирус унес жизни 54 человек.
Такая тенденция наблюдается по всей стране: в июле были обновлены рекорды смертности во многих регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано более 160 тыс. смертей, связанных с Covid-19 напрямую.
По состоянию на второе августа в регионе суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 260, с пневмонией – 126 человек. 54 пациента госпитализированы в тяжелом состоянии, двое подключены к ИВЛ.
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