Поддержка безработных и льготников обойдется бюджету Башкортостана в 38 млрд рублей

Всего в республике в 2021 году на социальные выплаты потратят 38,1 млрд рублей. Такая сумма заложена Минфином. Столько же было выделено на эти цели в кризисном 2020 году.

При этом почти 33 млрд рублей уже потрачено на социальную поддержку в пером полугодии.

Также 31,5 млрд рублей потратят за год на поддержку системы образования и 13,6 млрд – на систему здравоохранения.

Ранее в ЦУР рассказали, какая помощь положена семьям с детьми в республике на сегодняшний день.