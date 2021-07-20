Поддержка безработных и льготников обойдется бюджету Башкортостана в 38 млрд рублей

Социальные выплаты получают безработные, инвалиды, сироты, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а также малоимущие, пенсионеры и другие уязвимые слои населения.
Всего в республике в 2021 году на социальные выплаты потратят 38,1 млрд рублей. Такая сумма заложена Минфином. Столько же было выделено на эти цели в кризисном 2020 году.
При этом почти 33 млрд рублей уже потрачено на социальную поддержку в пером полугодии.
Также 31,5 млрд рублей потратят за год на поддержку системы образования и 13,6 млрд – на систему здравоохранения.
Ранее в ЦУР рассказали, какая помощь положена семьям с детьми в республике на сегодняшний день.
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