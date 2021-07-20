В Башкортостане могут появиться новые ежемесячные выплаты для семей с детьми

Безусловный базовый доход для отдельных слоев населения – тема, которая постоянно всплывает в заголовках СМИ и не встречает одобрения у экспертов. Тем не менее, соответствующий проект планируют вынести на рассмотрение в Госдуме.
С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду». Она планирует внести в Госдуму проект о ежемесячной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми на каждого члена семьи.
Это означает, что мать-одиночка с одним ребенком будет получать от государства 20 тысяч рублей, а если в семье допустим, пять человек – она получит 50 тысяч рублей.
Такие выплаты партия называет «Справедливым базовым доходом». Постепенно он должен распространиться на пенсионеров и далее – на всех жителей страны.
Эксперты называют такие предложения популистскими, и шансы на одобрение проекта в Госдуме невелики.
Введение безусловного базового дохода, помимо того, что истощает бюджет, создает ряд побочных проблем вроде притока мигрантов, и самое главное – приводит к значительному росту инфляции, который сведет преимущества для населения на нет.
«Почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег? Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», – сказала в этом году председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию «Комсомольская правда».
Ранее в ЦУР рассказали, какая помощь положена семьям с детьми в республике на сегодняшний день.
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