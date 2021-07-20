В Башкортостане могут появиться новые ежемесячные выплаты для семей с детьми

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду». Она планирует внести в Госдуму проект о ежемесячной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми на каждого члена семьи.

Это означает, что мать-одиночка с одним ребенком будет получать от государства 20 тысяч рублей, а если в семье допустим, пять человек – она получит 50 тысяч рублей.

Такие выплаты партия называет «Справедливым базовым доходом». Постепенно он должен распространиться на пенсионеров и далее – на всех жителей страны.

Эксперты называют такие предложения популистскими, и шансы на одобрение проекта в Госдуме невелики.

Введение безусловного базового дохода, помимо того, что истощает бюджет, создает ряд побочных проблем вроде притока мигрантов, и самое главное – приводит к значительному росту инфляции, который сведет преимущества для населения на нет.

«Почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег? Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», – сказала в этом году председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию «Комсомольская правда».

Ранее в ЦУР рассказали, какая помощь положена семьям с детьми в республике на сегодняшний день.