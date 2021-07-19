В Башкортостане могут ввести пособие для пенсионеров, прошедших вакцинацию

При этом на федеральном уровне пока нет единого стимула, хотя некоторые регионы, в том числе Башкортостан, проводят стимулирующие программы и акции.

С предложением ввести специальное пособие на всей территории страны выступил депутат Госдумы Василий Власов, направив письмо в Минтруд России.

Если инициативу поддержат, то людям, получающим пенсию по старости, будут единовременно выплачивать 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации против коронавируса.