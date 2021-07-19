В Башкортостане могут ввести пособие для пенсионеров, прошедших вакцинацию

На сегодняшний день темпа вакцинации от Covid-19 в России ниже, чем практически во всех развитых странах. Особое беспокойство вызывает нежелание прививаться у людей старших возрастов, так как это наиболее уязвимые к болезни слои населения.
При этом на федеральном уровне пока нет единого стимула, хотя некоторые регионы, в том числе Башкортостан, проводят стимулирующие программы и акции.
С предложением ввести специальное пособие на всей территории страны выступил депутат Госдумы Василий Власов, направив письмо в Минтруд России.
Если инициативу поддержат, то людям, получающим пенсию по старости, будут единовременно выплачивать 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации против коронавируса.
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