Антитела к коронавирусу нашли у каждого второго уфимца

48,4% из более 3,3 тысячи тестов, проведенных уфимской лабораторией, показали присутствие антител к коронавирусу.

Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на компанию «Инвитро». С мая прошлого года компания провела 23,2 тысячи таких тестов, 40,3% дали положительный результат. Учитываются как качественные, так и количественные тесты на антитела класса G.

Большая часть положительных тестов (48%) приходится на возрастную категорию 18-45 лет, на втором месте (40%) – от 40 до 65 лет.

По предварительным подсчетам, в популяции должно быть не менее 70-80% людей с антителами для достижения коллективного иммунитета.