В Башкортостане начальник МВД задержан за взятку в особо крупном размере

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы отдела полиции Иглинского района Ирека Халикова.

Согласно материалам дела, к обвиняемому обратился знакомый, попросив освободить от уголовного наказания некоего предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве. 42-летний Халиков свои услуги оценил в 1,5 млн рублей. При передаче денег посредника задержала полиция, вскоре служители закона нагрянули и к Халикову.

Сейчас проходят проверки по другим подобным эпизодам. На данный момент речь идет о покушении на получение взятки в особо крупных размерах, максимальное наказание – до трех лет лишения свободы и штраф, сумма которого может достигать 20-кратной суммы взятки.