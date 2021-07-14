На уфимском предприятии, производящем вакцину, привилась только треть сотрудников

Предприятие «Фармстандарт-УфаВита», на котором в Уфе производится вакцина от Covid-19 «Спутник V», оказалось среди аутсайдеров списка: там привилось только 34% сотрудников. Всего на нем работает порядка 1650 человек, 565 из них получили прививки, у 149 медицинский отвод.

В среднем на крупных предприятиях Уфы уже привилось более 40% работников, на ООО «Экспериментальный завод "Нефтехим"» – 100%, «Башспирт» привил 70% персонала. Хуже всего дела обстоят у компании «Центрспецсервис»: там вакцинировано только 24% сотрудников.

Ранее предприятие «Фармстандарт-УфаВита» уже оказывалось в центре скандала: в июне текущего года ВОЗ выразила обеспокоенность по поводу стерильности на производстве и загрязнения окружающей среды. Тогда Минпромторг России провел на площадке проверки.