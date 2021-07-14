19 июля распоряжением Радия Хабирова объявлено выходным днем для некоторых категорий жителей

Распоряжением от 12 июля этот день официально объявляется выходным для всех госслужащих республики.

Таким образом, для них выходные продлятся с субботы, 17 июля, по среду, 20 июля.

Напомним, что для остальных учреждений и организаций положение указа носит рекомендательный характер, то есть будете вы работать в этот день или нет – зависит от решения руководства.

Как правило, такие рекомендации соблюдаются государственными предприятиями и учреждениями, за исключением тех, которые не могут останавливать деятельность (полиция, больницы и аптеки, организации, выполняющие неотложные работы и так далее).

Контроль за соблюдением рекомендаций в частных компаниях отсутствует.