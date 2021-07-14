19 июля распоряжением Радия Хабирова объявлено выходным днем для некоторых категорий жителей

Ранее в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности был добавлен рекомендательный пункт об объявлении 19 июля 2021 года выходным днем с сохранением заработной платы.
Распоряжением от 12 июля этот день официально объявляется выходным для всех госслужащих республики.
Таким образом, для них выходные продлятся с субботы, 17 июля, по среду, 20 июля.
Напомним, что для остальных учреждений и организаций положение указа носит рекомендательный характер, то есть будете вы работать в этот день или нет – зависит от решения руководства.
Как правило, такие рекомендации соблюдаются государственными предприятиями и учреждениями, за исключением тех, которые не могут останавливать деятельность (полиция, больницы и аптеки, организации, выполняющие неотложные работы и так далее).
Контроль за соблюдением рекомендаций в частных компаниях отсутствует.
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