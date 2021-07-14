В Башкортостане главой района переизбрали коррумпированного чиновника

В соцсетях Ильясов сообщил о том, что он по решению конкурсной комиссии был избран главой администрации района на второй срок.

«Были ошибки, признаю, было нелегко, но была команда, была поддержка депутатов, была поддержка населения. Наш народ непростой, это как в семье: кто-то злится, кто-то радуется, но это единая семья. И мы должны жить во взаимопонимании», – написал Ильясов во «ВКонтакте».

Юлай Ильясов – бывший председатель госкомитета РБ по молодежной политике и замглавы администрации Уфы. В апреле текущего года прокуратура Куюргазинского района потребовала уволить Ильясова в связи с подозрением в непотизме (кумовстве) и сокрытии доходов.

Якобы в 2020 году он назначил племянника своей жены исполняющим обязанности директора бюджетного учреждения в обход конкурса.

Кроме того, сама супруга Ильясова, не состоя на госслужбе, пользовалась служебным автомобилем с личным водителем.