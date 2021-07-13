В Башкортостане увеличивается прирост заболеваемости Covid-19, коечный фонд занят на 85%

Всего в республике развернуто более трех тысяч коек для инфекционных больных, однако большая их часть уже занята пациентами.
Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил представитель регионального Минздрава. Из инфекционного коечного фонда свободно только 15% коек.
Ранее министр здравоохранения республики Максим Забелин говорил о том, что при необходимости коечный фонд может быть увеличен.
Всего на амбулаторном лечении сейчас находятся 2012 пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией, из них 52 в тяжелом состоянии, девять подключены к ИВЛ.
Прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,5%, по России в среднем – 0,4%. В последнее время ежедневно фиксируется в среднем 3-5 случаев летального исхода из-за осложнений Covid-19.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.