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В Уфе пройдет онлайн-фестиваль «Добрый Плов 2021»

С приходом пандемии ежегодный гастрономический благотворительный фестиваль «Добрый плов» перешел в онлайн-формат и стал международным.

В рамках благотворительного фестиваля рестораны Уфы и других городов (в России – Сочи и Ростов-на-Дону) приготовят плов по оригинальному рецепту.

Все желающие поучаствовать смогут заказать в них плов в период с первого по 19 июля на сайте добрыйплов.рф, забрать его можно будет 21 и 22 июля.

Стоимость коробочки плова в Уфе составит 300 рублей, при заказе от 10 коробочек доставка бесплатная.

Собранные деньги пойдут на коррекционные занятия для четырех малышей с ограниченными возможностями здоровья с педагогами Центра детского развития «Мархамат». Всего планируют собрать порядка 600 000 рублей, этого хватит на оплату работы педагогов в течение года.

На сайте также будет опция заказать и подарить плов врачам, работающим с Covid-19 и пожилым людям.

Фестиваль проводится с 2016 года, в прошлом году в нем приняли участие 14 ресторанов из пяти городов России и ближнего зарубежья.

В Уфе было приготовлено более 1000 порций плова, из которых 372 отправились врачам уфимских больниц, работающих с Covid-больными, собрано 217 000 рублей и на 149 000 рублей куплена инвалидная коляска «Лиза» Малике Шивырягиной из Приютово. Оставшиеся средства направлены на программу «Линия Сердца».

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