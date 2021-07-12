В Уфе пройдет онлайн-фестиваль «Добрый Плов 2021»

В рамках благотворительного фестиваля рестораны Уфы и других городов (в России – Сочи и Ростов-на-Дону) приготовят плов по оригинальному рецепту.

Все желающие поучаствовать смогут заказать в них плов в период с первого по 19 июля на сайте добрыйплов.рф, забрать его можно будет 21 и 22 июля.

Стоимость коробочки плова в Уфе составит 300 рублей, при заказе от 10 коробочек доставка бесплатная.

Собранные деньги пойдут на коррекционные занятия для четырех малышей с ограниченными возможностями здоровья с педагогами Центра детского развития «Мархамат». Всего планируют собрать порядка 600 000 рублей, этого хватит на оплату работы педагогов в течение года.

На сайте также будет опция заказать и подарить плов врачам, работающим с Covid-19 и пожилым людям.