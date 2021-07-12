Радий Хабиров: «Нам нужно привить еще как минимум миллион человек»

«Мы должны эту работу завершить, чтобы по максимуму вакцинировались. Завтра оперштаб проведем и обсудим ситуацию на крупных предприятиях.

Обсудим, как идет вакцинация на крупных предприятиях. Потому что мы хороший темп набрали, почти 740 тысяч человек вакцинировали, но еще миллион человек надо привить, как минимум, даже больше.

Потом и со средними предприятиями обсудим. Нам нужно будет со всеми руководителями переговорить, убеждать, потому что сами мы не справимся, если нам помогать не будут», – сказал Радий Хабиров 12 июля на совещании в правительстве.