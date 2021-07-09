В Конституцию Башкортостана добавят пункт, касающийся вакцинации

В первом чтении принят текст поправок, в котором среди прочего прописана ответственность каждого человека за свое здоровье.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, речь идет прежде всего о формировании в обществе культуры здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью:

«Это концептуально важный момент. Для здоровья населения усилий медицины недостаточно. Необходимо формировать в обществе культуру бережного отношения людей к собственному здоровью. Шансы на здоровое долголетие высоки у того, кто регулярно проходит диспансеризацию, занимается физкультурой, следит за питанием, избегает вредных привычек», – приводит слова Константина Толкачева пресс-служба Госсобрания.

При этом спикер не отрицает, что ответственное отношение к здоровью подразумевает и своевременное прохождение вакцинации:

«Сделав прививку, человек гарантированно защищает себя от тяжелого течения болезни и помогает обществу сформировать коллективный иммунитет. Массовая вакцинация показывает ответственность граждан и зрелость общества», – добавил Константин Толкачев.