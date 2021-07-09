В Башкортостане в июле будет 4 выходных подряд

В новой редакции указа о введении на территории республики режима повышенной готовности говорится, что «по предложению Роспотребнадзора работодателям республики рекомендуется сделать 19 июля 2021 года нерабочим днем с сохранением заработной платы».

Вторник, 20 июля – день празднования в республике Курбан-байрама, то есть выходные начнутся 17 июля, в субботу, и продлятся до среды.

Это последние «внеплановые» выходные на ближайшие месяцы, следующий праздник – 11 октября (День республики Башкортостан).