В Башкортостане в июле будет 4 выходных подряд

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности, в том числе один из дней объявлен выходным.
В новой редакции указа о введении на территории республики режима повышенной готовности говорится, что «по предложению Роспотребнадзора работодателям республики рекомендуется сделать 19 июля 2021 года нерабочим днем с сохранением заработной платы».
Вторник, 20 июля – день празднования в республике Курбан-байрама, то есть выходные начнутся 17 июля, в субботу, и продлятся до среды.
Это последние «внеплановые» выходные на ближайшие месяцы, следующий праздник – 11 октября (День республики Башкортостан).
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