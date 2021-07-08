Стало известно, когда в Башкортостане начнутся выплаты 10 тыс. рублей на детей школьного возраста

Прием заявлений стартует 15 июля. Выплачивать деньги, как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, начнут 16 августа – за две недели до начала учебного года.

Единоразовую выплату получат родители (или представители) детей от шести до 18 лет, а также старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и обучающихся в школах. Это мера поддержки населения в условиях кризиса в преддверии учебного года. Из федерального бюджета на нее выделено 204 млрд рублей.

Заявление на новую выплату можно будет подать на портале госуслуг, в МФЦ или ПФР одному из родителей ребенка. При себе нужно будет иметь паспорт, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, на которого оформляется выплата, и банковские реквизиты для перечисления пособия.