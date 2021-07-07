В июле в Башкортостане будет один «внеплановый» выходной

Праздничный день в разгар лета: большинство жителей Башкортостана и некоторых других республик России будет отдыхать в третью неделю июля.
20 июля будет выходным днем по случаю празднования Курбан-байрама.
В этом году праздник выпадает на вторник, поэтому продолжительность рабочего дня в понедельник, 19 июля, сокращается на один час. Кроме того, праздничный день не включается в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
Это последний «внеплановый» выходной день на ближайшие месяцы, следующий – 11 октября (День республики Башкортостан).
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