В Уфе к сентябрю привьют от Covid-19 почти 600 тыс. человек

Всего в Уфе первым компонентом привились 240,2 тыс. человек, вторым – 131,3 тыс. человек. Это меньше 25% от плана по вакцинации.

Роспотребнадзор отмечает, что на предприятиях темпы вакцинации ниже, чем в среднем по городу. В мэрии Уфы привито 76%, в администрации главы республики – 85% сотрудников.

Ежедневно прививается около семи тысяч уфимцев. Если сохранится такая динамика, то запланированные 588,7 тыс. жителей в Уфе привьются к первому сентября 2021 года.