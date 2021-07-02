Радий Хабиров: «Темпы вакцинации позволят нам за 3-4 месяца сформировать коллективный иммунитет»

Глава республики Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с распространением Covid-19 в регионе в преддверии начала Фольклориады и других массовых мероприятий, запланированных на это лето.
«Ситуация с распространением коронавируса непростая. По стране увеличивается заболеваемость и смертность от Covid-19. Определенный рост есть и в нашей республике. Учитывая это, мы увеличиваем коечный фонд в инфекционных госпиталях.
Ситуацию мы контролируем и готовы к любым ударам. Но чтобы избежать излишней нагрузки на систему здравоохранения, необходимо активно заниматься вакцинацией. В Башкортостан доставили в общей сложности более 600 тысяч доз вакцин. Жители услышали наш призыв – ежедневно прививаются более 20 тысяч человек. Такие темпы позволят нам за три-четыре месяца сформировать в регионе коллективный иммунитет», – сказал Радий Хабиров.
По информации Минздрава, всего в регионе развернуто 2615 инфекционных коек, 71% из них уже занят больными. В резерве – еще три тысячи коек, которые могут развернуть в течение 48 часов.
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