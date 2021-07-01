Заместитель председателя Госсобрания Башкортостана: «Никакой обязательной вакцинации в России нет»

«В СМИ и социальных сетях много вбросов, дезинформации о якобы "обязательности" вакцинации и ее негативных последствиях. Президент внес полную ясность по этой ситуации, обратившись к действующему законодательству.

В Национальный календарь прививок вакцинация от COVID-19 не входит. Государственная Дума не поддержала соответствующее предложение. Поэтому никто никому ничего не навязывает и никакой "обязательной" вакцинации в России нет. Другое дело, что согласно законодательству главы регионов по рекомендации главных санитарных врачей в случае эпидемии и тем более пандемии имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, входящих в группы риска. И руководители ряда регионов этим правом воспользовались.

Делается это не только для спасения жизней и здоровья людей, но и для предотвращения так называемого локдауна, к которому могут привести ограничения, вызванные тотальным распространением коронавируса. Это может повлечь серьезные последствия, связанные не только со здоровьем граждан, но и с экономической ситуацией. Чтобы избежать многих проблем, лучше и проще привиться. Это касается как тех, кто обязан это сделать, так и тех, для кого прививка – выбор совести», – заявил Рустам Ишмухаметов.