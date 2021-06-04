В 2021 году 31 декабря в Башкортостане сделают выходным днем

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил о том, что следующие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по девятое января 2022 года.

Котяков также добавил, что Минтруд не исключает, что в будущем последний день года могут сделать выходным на постоянной основе, но пока решение не принято.

Как ожидается, майские выходные в 2022 году тоже будут длинными: с 30 апреля по третье мая и с седьмого по 10 мая.