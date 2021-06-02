В Башкортостане может появиться «отцовский капитал»

Если инициативу поддержат, некоторые семьи смогут получить так называемый «отцовский капитал», по объему равный «материнскому» – 639,4 тыс. рублей.

Его получат только многодетные семьи, то есть те, в которых родилось три и более детей. Также на каждого ребенка в многодетной семье до его совершеннолетия планируется выплачивать ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, общественники предлагают ввести ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения трех лет. Они коснутся всех семей, вне зависимости от доходов. Семьи с пятью и более детьми могут освободить от уплаты налогов.