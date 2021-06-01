В июне уфимцев ждут длинные выходные

12 июня – День города Уфы, а также День России, так что люди будут отдыхать по всей стране три дня подряд с 12 по 14 июня. Пятница, 11 июня - предпраздничный сокращенный рабочий день.

Это единственный внеплановый выходной в июне, следующий выпадает на 20 июля, когда в республике будет отмечаться Курбан-байрам.

В День города пройдут праздничные мероприятия на площади Ленина, в парках имени Якутова и «Ватане», а также на Монумент Дружбы и около конгресс-холла «Торатау».