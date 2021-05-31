Когда в Башкортостане начнется прием заявлений на выплату 10 тыс. рублей на детей школьного возраста?

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила о том, что прием заявлений начнется «где-то в середине июля», сейчас Минтруд ожидает постановления.

Выплаты начнут производить в августе, точная дата также еще не определена. Заявления будут принимать до первого ноября 2021 года.

Также в июле будет введена выплата на детей 8-16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Средний размер по России составит 5,7 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка указанного возраста.

Кроме того, беременные женщины, оказавшиеся в трудной материальной ситуации, смогут получать около 6,4 тыс. рублей ежемесячно после шестой недели беременности.