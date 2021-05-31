В Конституцию Башкортостана внесут поправки, направленные на «сохранение традиционных семейных ценностей»

Как сообщает председатель Госсобрания Константин Толкачев, изменения «направлены на укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью, сохранение культурной самобытности народов республики Башкортостан, защиту исторической правды, обеспечение солидарности и преемственности поколений, развитие местного самоуправления, обеспечение единства публичной власти.

Данным законопроектом дети, семейное воспитание провозглашаются приоритетом региональной государственной политики. Закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат».

Он добавил, что всего членами комиссии внесено более 170 предложений, 144 из которых изменений в Конституцию и 32 – в республиканские законы.